В Госдуме отреагировали на высказывания Алиева об «агрессии» на Украину

Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о поддержке целостности Украины и «российском вторжении» — это политическая конъюктура, сообщает Общественное Телевидение России .

«Отец у него был политик с опытом, Гейдар Алиев. А вот у сына что-то не сложилось, несмотря на то, что он учился в МГИМО в Москве, в столице „оккупантов“. Что тут скажешь? Сложно сказать», — сказал Колесник.

По его словам, Алиев перекладывает вину за ухудшение отношений на Россию, так как это ему выгодно в текущей ситуации.

Депутат также отметил, что у России много партнеров, но надежными союзниками остаются только армия и флот. На вопрос о возможной реакции, он ответил, что невозможно угодить всем, а нашей стране больше не стоит оправдываться.