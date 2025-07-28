В Госдуме отреагировали на гимн «Талибана»*, где поется про «могилу для русских»

Нужно обратить «самое пристальное внимание» на гимн движения «Талибан»*, которое руководит Афганистаном, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее в Сети появлялась информация, что в де-факто гимне афганской организации, внесенной в России в перечень террористов и экстремистов, есть слова про «могилу для русских», сообщает «Говорит, Москва» .

Чепа рассказал, что полтора года назад он «одним из первых» прибыл в Афганистан и встретился там с «местными товарищами», среди которых были и моджахеды. По словам российского законодателя, тогда афганцы были «очень настроены» на взаимодействие.

Сейчас, как отметил Чепа, талибы* контактируют с ближайшими соседями России — Казахстаном, Киргизией и другими государствами.

«Надо обратить на это (гимн „Талибана“ — ред.) самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», — сказал парламентарий.

У Афганистана есть официальные флаг и эмблема, но нет гимна, следует из данных онлайн-энциклопедий. Недавно в Сети обсуждалась композиция «Это дом храбрых», которую считают фактически национальным гимном Исламского Эмирата Афганистан и талибов*. В нем есть строчки: «Став свободным от англичан, он (Афганистан — ред.) стал могилой для русских!» и «Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских!» Композицию использовали в ходе официальных церемоний, в том числе во время открытия политического офиса «Талибана»* в катарской Дохе в 2013 году.

Ранее в Российском деловом центре в Афганистане заявили, что талибы* завезут в Россию 1000 специалистов, которые помогут в том числе в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик.

*Внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга