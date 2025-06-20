«Талибан»* завезет в Россию 1000 специалистов

сегодня в 18:30

Делегация движения «Талибан»*, руководящего Афганистаном, в ходе ПМЭФ-2025 достигла соглашения о ввозе в Россию 1000 афганских специалистов. Иностранцы помогут в том числе в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, сообщает Baza со ссылкой на слова главы Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина.

Сейчас около сотни граждан Афганистана работают на стройках в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. По словам Хабибуллина, среди них — сварщики, электрики, маляры и «другие высококвалифицированные специалисты».

Субъекты РФ готовы принять еще тысячу граждан Афганистана, отметил руководитель Российского делового центра. По его словам, афганские мигранты могут работать в Чечне, Дагестане и на Кубани.

«Также скоро отправим в освобожденные российские территории — ДНР и ЛНР — группу строительных специалистов с Афганистана. Они займутся расчисткой территории и восстановлением инфраструктуры», — сказал Хабибуллин.

Он добавил, что в России есть «большая потребность в афганских специалистах».

*Внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга