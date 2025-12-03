В Госдуме объяснили секретность переговоров России и США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Россия и США сохранили детали недавних переговоров в тайне, чтобы не дать противникам повода для давления, сообщает NEWS.ru .

Переговоры между российской и американской делегациями прошли в конфиденциальном формате. По словам Алексея Чепы, обсуждение длилось около пяти часов и касалось конструктивных предложений по актуальным вопросам.

Чепа отметил, что стороны намеренно не раскрывали детали встречи, чтобы не дать противникам возможности создавать вокруг переговоров лишний шум и оказывать давление на участников. Он подчеркнул, что каждая подобная встреча — это уже компромисс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.

