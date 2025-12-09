В Госдуме напомнили об историческом опыте союзничества США и России

сегодня в 06:38

Восстановление отношений между Россией и США является абсолютно реалистичным сценарием. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Политик напомнил, что у двух стран есть исторический опыт союзничества в борьбе с фашистской Германией и милитаристской Японией в период Второй мировой войны.

«Мы можем вернуться к нормальным отношениям, которые предполагают политический диалог, работу дипломатических служб, отказ от попыток изъятия дипломатического имущества. Мы можем восстановить торгово-экономические связи, создать новые», — заявил парламентарий.

Он отметил, что международные отношения — это естественный процесс с периодами обострения и улучшения связей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что в Кремле видят перспективу вывода российско-американских отношений из глубокого кризиса при условии устранения существующих разногласий.

