В Кремле считают позитивным исключение России из числа «прямых угроз» США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают позитивным исключение России из числа «прямых угроз» США в новой стратегии нацбезопасности, пишет ТАСС .

По его словам, посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Трампе контрастируют с подходами администрации Байдена.

Кремль подробнее проанализирует стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России, отметил Песков.

США ранее опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. В документе говорится о важности улучшения отношений с Россией.

В стратегии содержится информация о политике США в Европе. В документе сказано, что США стремятся восстановить «условия стабильности» в регионе и «стратегическую стабильность» с Россией.

Вашингтон хочет добиться урегулирования украинского конфликта. Этот пункт входит в коренные интересы Штатов. Кроме того, в документе говорится о существующих противоречиях с Евросоюзом, который стремится к продолжению боевых действий. Эти надежды Европы названы нереалистичными.

