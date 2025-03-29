Шеремет: РФ покинет энергетическое перемирие, если США не повлияют на Украину

РФ может покинуть энергетическое перемирие, если Украина будет и дальше атаковать энергетические объекты на территории России. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Украина, по всей видимости, «восприняла добрый жест, как слабость», ведь РФ соблюдает заключенные с Соединенными Штатами договоренности о том, чтобы не атаковать энергетические объекты. При этом Киев продолжает наносить удары, отметил парламентарий.

Из последнего — ВСУ атаковали ГИС «Суджа» в Курской области. Также они попытались нанести удар по газовому хранилищу в Крыму, подчеркнул Шеремет.

Парламентарий добавил, что Украина попрала перемирие в области энергетики и не соблюдает его. Договоренности еще можно сохранить, если США «поставят на место взорвавшегося царька, президента (Украины - ред.) Владимира Зеленского». В ином случае для РФ не будет смысла в одностороннем порядке придерживаться договоренностей.

Украинские войска нанесли удар по ГИС «Суджа» 28 марта в 10:20 из РСЗО HIMARS. Видео пожара опубликовало Минобороны РФ.