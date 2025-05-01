сегодня в 22:36

США не исключают новых санкций против России:

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости .

«Опция новых санкций остается на столе», — заявила чиновница на брифинге для журналистов.

В Москве подобные угрозы воспринимают скептически. Российские власти неоднократно подчеркивали, что западные санкции носят незаконный характер и в конечном итоге бьют по их инициаторам.

«Экономика России успешно адаптировалась к санкционному давлению, новые ограничения лишь продемонстрируют бесперспективность такой политики», — отмечают в российских правительственных кругах.

Эксперты отмечают, что санкционная риторика Вашингтона сохраняется, несмотря на очевидную устойчивость российской экономики, которая продолжает демонстрировать рост даже в условиях жесткого внешнего давления.