В Госдепе заявили о готовности ужесточить санкционное давление на Россию
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости.
«Опция новых санкций остается на столе», — заявила чиновница на брифинге для журналистов.
В Москве подобные угрозы воспринимают скептически. Российские власти неоднократно подчеркивали, что западные санкции носят незаконный характер и в конечном итоге бьют по их инициаторам.
«Экономика России успешно адаптировалась к санкционному давлению, новые ограничения лишь продемонстрируют бесперспективность такой политики», — отмечают в российских правительственных кругах.
Эксперты отмечают, что санкционная риторика Вашингтона сохраняется, несмотря на очевидную устойчивость российской экономики, которая продолжает демонстрировать рост даже в условиях жесткого внешнего давления.