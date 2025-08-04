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В Госдепе заявили, что США не желают быстрого решения конфликта на Украине

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что быстрое решение украинского конфликта не соответствует интересам администрации американского президента Дональда Трампа, сообщает RT .

«Администрация не стремится к быстрому решению», — заявила она в прямом эфире эстонского телеканала Postimees.

При этом она добавила, что США заинтересованы в установлении «долгосрочного, устойчивого мира в регионе».

Ранее Миньон Хьюстон заявила, что США продолжают оказывать поддержку Украине, так как администрация американского президента Дональда Трампа считает приоритетной задачей достижение устойчивого и долгосрочного мира в регионе.