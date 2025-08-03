Миньон Хьюстон: США поддерживают Украину в стремлении к миру

США продолжают оказывать поддержку Украине, так как администрация американского президента Дональда Трампа считает приоритетной задачей достижение устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон, пишет РБК .

Хьюстон отметила, что украинская сторона выступает за полное прекращение военных действий, которое положит конец всем атакам, и эту позицию разделяет Вашингтон. Представитель Госдепартамента заверила, что США намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этом стремлении.

Стоит отметить, что после трех лет отсутствия прямого диалога, прерванного в 2022 году Украиной, Москва и Киев впервые вернулись за стол переговоров в Стамбуле 16 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Второй этап переговоров состоялся 2 июня, а третий — 23 июля. В ходе последней встречи представители обеих стран обсудили документы по урегулированию конфликта.

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, необходимо достичь соглашения о долгосрочном перемирии. Российский президент также выражает готовность к прекращению военных действий, однако подчеркивает важность разработки эффективной стратегии мирного процесса.