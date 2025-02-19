В Госдепе предположили срок и условие снятия антироссийских санкций
США могут снять санкции с России после заключения мира с Украиной
США не снимут наложенные на Россию санкции до заключения мирного соглашения с Украиной, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, пишет РИА Новости.
По данным издания Bloomberg, Рубио провел телефонный разговор с европейским коллегами по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 18 декабря.
В разговоре он сообщил, что тема снятия ограничений с России не будет обсуждаться до принятия решения по выходу из украинского конфликта.
Ранее Рубио, по итогам переговоров между делегациями РФ и Соединенных Штатов, в которых он принимал участие, заявил, что окончание российско-украинского конфликта откроет Москве и Вашингтону путь к сотрудничеству в экономике и геополитике.