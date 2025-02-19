В Госдепе предположили срок и условие снятия антироссийских санкций

США могут снять санкции с России после заключения мира с Украиной

США не снимут наложенные на Россию санкции до заключения мирного соглашения с Украиной, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, пишет РИА Новости .

По данным издания Bloomberg, Рубио провел телефонный разговор с европейским коллегами по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 18 декабря.

В разговоре он сообщил, что тема снятия ограничений с России не будет обсуждаться до принятия решения по выходу из украинского конфликта.

Ранее Рубио, по итогам переговоров между делегациями РФ и Соединенных Штатов, в которых он принимал участие, заявил, что окончание российско-украинского конфликта откроет Москве и Вашингтону путь к сотрудничеству в экономике и геополитике.