«Путь к сотрудничеству»: Рубио — об отношениях РФ и США по окончании конфликта
Рубио: завершение конфликта откроет для РФ и США путь к сотрудничеству
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Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что окончание российско-украинского конфликта откроет Москве и Вашингтону путь к сотрудничеству в экономике и геополитике, сообщает РИА Новости.
Во вторник в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями РФ и Соединенных Штатов. Они длились 4,5 часа.
«Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике», — сказал Рубио.
Ранее госсекретарь США заявил, что в какой-то момент Евросоюз должен оказаться за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, так как Брюссель вводил санкции в отношении РФ.