В городах Словакии прошли акции протеста против правительства Фицо

Более 60 тыс. человек вышли в Братиславе на акцию протеста под лозунгами «Объединимся против зла» и «Словакия — это Европа» против политики премьер-министра страны Роберта Фицо, пишет « Интерфакс ».

Отмечается, что акция прошла мирно и стала одной из самых массовых в новейшей истории страны.

Также акции протеста прошли в Кошице, где на улицы вышли 15 тыс. человек, в Банской Быстрице собралось 10 тыс. протестующих, а в Прешове — 4 тыс.

В Словакии наблюдается деятельность «иностранных экспертов», которые хотят свергнуть власть в стране, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он уточнил, что иностранцы связаны с событиями в Грузии и Майданом на Украине. По словам Фицо, указанные «эксперты» готовят такую же «модель», которая была применена в этих странах.