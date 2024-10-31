В Германии закрывают консульства Ирана после казни немецкого гражданина

Власти Германии приняли решение закрыть генеральные консульства Ирана в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене после казни немецкого гражданина Джамшида Шармахда, сообщает РБК .

При этом посольство Ирана в Берлине продолжит работать. Также известно, что после казни немца Германия отозвала посла из Тегерана.

Шармахд имел двойное гражданство — Германии и Ирана. С 2000-х он являлся иранским оппозиционером. Власти похитили мужчину в 2020 году, а в 2023 году его признали виновным в терроризме и казнили.

Тем временем РФ собирается подписать с Ираном новый договор о партнерстве в ближайшее время. В нем будут пункты, в том числе касающиеся обороны.