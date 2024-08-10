В Германии заявили об упадке экономики из-за финансирования конфликта на Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо прекратить финансовую помощь Украине, а высвобожденные средства направить на развитие собственной гражданской инфраструктуры, сообщает РИА Новости .

«Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине», — написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Политик добавила, что действия правительства привели к обогащению оружейного концерна Rheinmetall и упадку немецкой экономики.

Ранее стало известно, что немецкий город прекратил принимать украинских беженцев из-за их наплыва. В июле Пирмазенс превысил квоту на прием украинских беженцев более чем на 82,6%.