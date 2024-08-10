Как пишет издание, в июле город превысил квоту на прием украинских беженцев более чем на 82,6%. Это обернулось «угрожающей перегрузкой городского общества Пирмазенса».

Исключение сделано для тех украинцев, которые положительным образом влияют на интеграцию: имеют жилье или работу, доход, которого хватает на необходимые потребности и т. д.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев сообщил РИАМИ, что миграционная политика стран Европы в очередной раз доказала свою несостоятельность. В прошлом основными очагами насилия, вызванного бесконтрольным ввозом беженцев и мигрантов, были Германия и Франция. Теперь пришел черед Великобритании.