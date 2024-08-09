Миграционная политика ЕС доказала свою несостоятельность - политолог Киселев

Миграционная политика стран Европы в очередной раз доказала свою несостоятельность. В прошлом основными очагами насилия, вызванного бесконтрольным ввозом беженцев и мигрантов, были Германия и Франция. Теперь пришел черед Великобритании. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

«В ноябре 2023 года схожая трагедия произошла в соседней Ирландии. Судя по всему, британское правительство не посчитало ту ситуацию предвестником инцидента на своей земле. Мнимая смена власти на недавно прошедших парламентских выборах ожидаемо не повлекла за собой пересмотр подходов к решению насущных проблем британского общества», - сказал эксперт.

Акты вандализма, хулиганства и насилия со стороны мигрантов происходят постоянно, но напряжение от этих событий у англичан копится, особенно в ситуации, когда профильные органы регулярно закрывают глаза на подобное.

«Трагедия в Саутпорте стала лишь спусковым крючком к всплеску народного возмущения относительно бездействия властей. Хладнокровное убийство детей не оставило другого выбора обеспокоенным британцам, кроме как показать решительное несогласие с властью, политика которой угрожает их собственным чадам», - добавил политолог.

Вместо взаимодействия с протестующими и выработки проектов конкретных действий, призванных хотя бы точечно снизить напряжение, Лондон привычно повторяет шарманку о «русском следе», клеймит своих справедливо возмущающихся граждан «фашистами» и отправляет вооруженную полицию на борьбу с ними.

«Степень недовольства властями «Туманного Альбиона» очень ярко иллюстрирует город Белфаст, столица Северной Ирландии. В нем на антиэмигрантских протестах рука об руку приняли участие заклятые враги – католики и протестанты-юнионисты. Пусть и временное, но объединение «сторонников ИРА и Ольстерских лоялистов» явно показывает, что предел напряжения в Британии уже достигнут», - заключил Киселев.