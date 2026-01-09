В Германии выступили за возвращение России на ЧМ-2026 по футболу

Левая партия Германии выступила за возвращение России на ЧМ-2026 по футболу

Ян ван Акен, сопредседатель немецкой Левой партии, в интервью газете Der Tagesspiegel допустил возможность возвращения сборной России на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает ТАСС .

По его мнению, такой шаг мог бы стать правильным при определенных условиях, поскольку спорт, культура и наука должны оставаться каналами для диалога даже в периоды политической напряженности.

Политик, имеющий биологическое образование, отметил, что во времена холодной войны исследователи по обе стороны «железного занавеса» продолжали мирно сотрудничать, что произвело на него глубокое впечатление. Он подчеркнул важность сохранения таких «последних оставшихся каналов коммуникации».

Сборная России отстранена от участия в международных футбольных турнирах с февраля 2022 года. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с участием 48 команд.

