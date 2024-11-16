В Германии сомневаются в эффективности звонка Шольца Путину
Bild: Шольцу нечего предложить Владимиру Путину
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нечего предложить президенту России Владимиру Путину, заявил газете Bild политолог, профессор Кёльнского университета Томас Егер, его слова цитирует ТАСС.
«Ему [Шольцу] нечего предложить, так же как и другой „хромой утке“ в США — Джо Байдену», — сказал эксперт, комментируя итоги телефонного разговора глав двух государств.
Шольц инициировал телефонный звонок российскому лидеру. Стороны обсудили кризис на Украине, двухсторонние отношения Москвы и Берлина, обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Шольц говорил с Путиным час, в последний раз они проводили личную беседу почти 2 года назад.