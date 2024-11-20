В Германии сделали заявление по ракетам Taurus

Бундестаг может рассмотреть вопрос поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет газета "Известия" со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.

"Это было бы возможно. Такое предложение может иметь успех", — заявил изданию глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр.

Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер Германии заявил у себя в соцсетях, что решение можно принимать без учета мнения канцлера Олафа Шольца после распада правящей коалиции и вынесения вотума доверия кабинету.

"США и другие страны лидируют. Германия должна следовать за ними", — указал Линднер.

Шольц неоднократно заявлял, что не будет передавать Украине ракеты Taurus, так как это будет означать фактическое вступление Германии в украинский конфликт.