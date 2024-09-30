В Германии рассказали, зачем Украине нужно дальнобойное оружие

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы преодолеть «минный пояс», пишет « Газета ру » со ссылкой на телеканал ARD.

По ее словам, дальнобойные ракеты играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Германия в будущем поставлять Украине еще какие-либо виды вооружений, она сказала, что ясно выразила свое мнение на этот счет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бессмысленными и опасными попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия.