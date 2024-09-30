В Германии рассказали, зачем Украине нужно дальнобойное оружие
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы преодолеть «минный пояс», пишет «Газета ру» со ссылкой на телеканал ARD.
По ее словам, дальнобойные ракеты играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Германия в будущем поставлять Украине еще какие-либо виды вооружений, она сказала, что ясно выразила свое мнение на этот счет.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бессмысленными и опасными попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия.