В Германии прошли протесты против правых сил и Трампа

Около 100 тысяч человек протестовали в Берлине против правых сил, президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Манифестанты выступили против политики партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.

Собравшиеся скандировали лозунги и против американских лидеров, которые, по мнению участников протестов, вмешиваются во внутренние дела Германии.

Ранее Маск выступил на предвыборном съезде «Альтернативы для Германии», заявив, что «каждый день нужно бороться за светлое будущее Германии». Бизнесмен считает, что Европа погибнет, если не «станет снова великой».