В Германии призвали отозвать войска с российской границы

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с РФ, сообщает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Постоянное размещение 5 тыс. солдат бундесвера в Литве, скорее всего, лишь усилит чувство угрозы для России и приведет к ответным реакциям, которые ещё больше приблизят нас к войне с Россией», —отметила она.

По ее словам, этот шаг был бы гораздо более, чем антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Германии организуют в сентябре крупные военные учения, во время которых привлекут бойцов НАТО. Они отработают сценарий «возможной атаки России», в маневрах поучаствуют до 800 тыс. солдат.