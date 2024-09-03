В Германии Мадуро предложили заменить конфискованный самолет на российский Ил-96

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах был арестован лайнер Николаса Мадуро. По официальной информации, арест связан с якобы нарушением американских санкций при покупке самолета.

«Это не серьезно и несущественно. Мадуро не будет впечатлен. Он может просто купить российский президентский самолет Ил-96, который был бы еще лучше», — написал Дотком на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Бизнесмен добавил, что Вашингтон лишь сделал одолжение венесуэльскому лидеру. Действия властей США глобальный Юг будет воспринимать как медийный трюк, повышающий популярность Мадуро.