В Германии компанию Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя

Официальный представитель прокуратуры города Вюрцбурга в Германии Тобиас Костух подтвердил, что в ведомстве организовали доследственную проверку после слухов о причастности строительной компании Knauf к восстановлению Мариуполя, пишет РИА Новости .

Представитель Германии подчеркнул, что проверку организовали в том числе для того, чтобы установить, есть ли вообще повод подозревать немецкую компанию в том, в чем ее заподозрили.

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — сказал Костух.

Впервые новость о причастности немецкой строительной компании Knauf к восстановлению Мариуполя появилась на портале телеканала ARD. На фоне этих событий компания поспешила заявить о намерении передать свой бизнес в России местному менеджеру.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе после восстановления открыли детский сад «Орешек». Строительные работы вели подмосковные специалисты.