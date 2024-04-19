В Мариуполе открыли детсад «Орешек», восстановленный строителями из Подмосковья

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочего визита в Донецкую Народную Республику посетил Мариуполь, где проконтролировал восстановление крупнейшей в городе больницы интенсивного лечения, второй этап благоустройства в Приморском парке и открыл восстановленный подмосковными строителями детсад «Орешек».

«Сложилась хорошая традиция — в каждый приезд в новых регионах мы открываем 1-2 восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад „Орешек“ на 110 малышей, который „от и до“ отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и „Единый заказчик“», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Заведующая детсадом Елена Васина провела зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина и главу ДНР Дениса Пушилина по ярким игровым комнатам и уютным спальням, показала пищеблок с современным оборудованием.

«Я могу только сослаться на Марата Шакирзяновича (Хуснуллина — ред.), который сказал, что город преобразился, обрел свое лицо. Это и многоквартирные дома-парусники, которые год назад представляли собой остов, сегодня это полноценные МКД со сделанным ремонтом внутри и с сохраненной лепниной советского периода с космонавтами. Ну и, конечно, детский садик, школы, больницы — это все, что Московская область делает в Мариуполе и на присоединенных территориях наших новых субъектов Федерации», — заявил вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

По его словам, эта тема находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подмосковье является лидером по объему работ, проводимых на новых территориях. Это касается не только подшефных регионов — идет восстановление объектов в Луганской Народной Республике и Запорожской области.

«Считаю, что это справедливая оценка работы наших строителей, которые вместе с Маратом Шакирзяновичем присутствовали там, показывали, докладывали о результатах своих работ. Ну, а самое главное — оценка детей, которые с удовольствием в новых зданиях, которые были раньше руинами, теперь проводят время, играют и обучаются», — добавил Хромушин.

Ясли-сад «Орешек»

В Мариуполе состоялось открытие после восстановления детского сада «Орешек». На нем присутствовали зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, руководство ДНР и ППК «Единый заказчик в сфере строительства», заместитель гендиректора фонда капремонта Московской области Алексей Матренин.

«Нужно было видеть восторги детей и радость родителей, когда они осматривали уютные помещения, готовые принять маленьких воспитанников. Строители Московской области сделали нам самый настоящий подарок, — заявила заведующая Елена Васина.

Здание, возведенное в 1962 году, в последний раз приводили в порядок 20 лет назад. Сейчас подмосковные строители выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили и возвели новые перегородки, провели отделочные работы; поменяли кровлю; утеплили и отремонтировали фасад; смонтировали новые внутренние инженерные коммуникации и систему наружного освещения.

Здание получилось очень ярким и уютным, внутри него установили самую передовую технику. Прилегающую территорию благоустроили, там появились современные детские архитектурные формы. В работах задействовали более 50 специалистов и 4 единицы строительной техники.

Рядом с дошкольным учреждением расположен еще один объект восстановления строителей из Московской области — средняя образовательная школа №4.

Все работы проводились под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР». Координируют работы Минстрой РФ и правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.