В Германии готовятся к возможному конфликту с Россией

Вооруженные силы Германии, известные как бундесвер, планируют проводить разъяснительные беседы с персоналом предприятий, в ходе которых будут обучать, как действовать при сценарии возможного вооруженного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на FAZ.

В ФРГ составили секретный документ «Оперативный план Германии», который состоит из тысячи страниц. В нем четко оговорен план действий в случае вооруженного конфликта с Россией. В том числе описана роль экономического сектора. Также он содержит перечень объектов инфраструктуры, которые подлежат особой защите.

Так, глава регионального командования Гамбурга подполковник Йорн Плишке посоветовал компаниям обучить дополнительно по пять водителей грузовиков на каждый сто сотрудников. Также он порекомендовал привить персоналу понимание вопросов безопасности на случай шпионажа, кибератак и диверсий.

Отмечается, что в Гамбурге уже стартовали учения по взаимодействию между гражданским персоналом и бундесвером. В ходе них отрабатывали защиту причалов порта для противодействия попыткам диверсий и шпионажа.

Ранее глава Генштаба Польши назвал войну с Россией реальной. Он призвал готовиться к возможному противостоянию.