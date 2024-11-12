Глава Генштаба Польши назвал войну с Россией реальной

Глава польского Генштаба Веслав Кукула назвал реальной угрозой военное противостояние Польши и России. Он призвал готовиться к возможной войне, укрепляя оборону, сообщает РБК .

По словам Кукулы, Россия обладает всеми необходимыми мощностями, чтобы «не только вести войну, но и параллельно развивать оборонный потенциал». Он добавил, что Польше следует готовиться к угрозе военного противостояния и развивать свою обороноспособность.

Глава польского Генштаба считает, что подход России к возможной войне определяют три вектора — намерения, силы и возможности. По его словам, намерения РФ «прекрасно переданы» ее президентом Владимиром Путиным.

Кукула также заявил, что вектор силы «ослабили украинское сопротивление и международная солидарность», но Россия восстанавливает его. Вектор возможности, по словам главы польского Генштаба, может появиться, если НАТО потеряет свою сплоченность, а США будут задействованы в конфликте в Тихом океане.

Кукула отметил, что польский народ должен заявить о решимости защищать себя, дабы «отговорить Россию» от противостояния.

Ранее стало известно, что Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ. Было опубликовано фото с экскаваторами, которые копают траншею.