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Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года сократилось со 141 до 93, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда еще 5 воздержались, а 35 голосовали против.

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.