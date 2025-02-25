В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию
Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года сократилось со 141 до 93, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда еще 5 воздержались, а 35 голосовали против.
Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.
Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».
За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.