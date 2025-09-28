сегодня в 19:04

The Independent: шансы Украины на возвращение к территориям 2022 г маловероятны

Военный аналитик из Финляндии Эмиль Кастехелми назвал маловероятными шансы Украины к территориям 2022 года, сообщает британская газета The Independent .

«Россия продвигается вперед, и я не считаю возможным при текущих условиях, чтобы Украина смогла вернуть все свои территории», — заявил Кастехелми.

Военный эксперт добавил, что также маловероятными представляются масштабное российское наступление и заявления украинского президента о достижении «значительных успехов» Киевом на территории ДНР.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о действиях неких «баронов войны», которые содействуют эскалации конфликта на Украине.

