В Финляндии и Норвегии поддержали Данию в споре с США из-за Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступили с заявлениями в поддержку Дании на фоне растущей напряженности вокруг американских претензий на Гренландию, сообщает РИА Новости .

«Гренландия — неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством», — написал Йонас Гар Стере в социальной сети X.

Александр Стубб также выразил полную поддержку, заявив, что «никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания».

Эти заявления прозвучали после публикации супругой высокопоставленного сотрудника администрации США изображения карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро», что датская сторона расценила как провокацию. Посол Дании в Вашингтоне напомнил о союзнических отношениях и ожидании полного уважения к территориальной целостности королевства. Гренландия, являясь автономной частью Дании, неоднократно отвергала идеи о продаже или переходе под суверенитет США.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic вновь заявил о стратегической необходимости контроля над островом, что вызвало резкую реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

