В Европе заявили, что отношение Китая к конфликту на Украине изменилось

По информации источников Bloomberg, текущий украинский кризис рассматривается Пекином как стратегически благоприятная ситуация, поскольку он отвлекает внимание Европы от азиатского региона. Параллельно отмечается углубление разногласий между Вашингтоном и его европейскими партнерами, пишет РБК .

Как полагают чиновники европейских государств, Китай усилил помощь российской военной кампании на Украине в 2025 году и с высокой долей вероятности продолжит углублять взаимодействие с Москвой в 2026 году. Осведомленные источники утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин показывает все большую решимость и уверенность в своей поддержке президента России Владимира Путина. В этих условиях попытки Европы склонить Пекин к содействию в прекращении боевых действий становятся менее результативными.

Авторы публикации утверждают, что Китай является одной из ключевых сил, позволяющих конфликту продолжаться. При этом отмечается, что внутренние оценки роли китайского руководства в украинских событиях среди западных представителей носят более мрачный характер по сравнению с их публичными заявлениями.

Если первоначально в Пекине могли существовать опасения относительно экономических издержек от российской операции, то впоследствии ситуация стала восприниматься как выигрышная. Источники связывают это с тем, что европейское внимание сейчас почти полностью сосредоточено на Украине, а не на делах в Азии. Дополнительным фактором стали обострившиеся отношения США с союзниками по Евросоюзу.

Выступая на Мюнхенской конференции, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай в состоянии прекратить войну на Украине «буквально завтра», сделав один звонок президенту Путину. Он также подчеркнул, что Пекин мог бы отказаться от закупок российской нефти и газа.

В феврале глава китайского МИД Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой подтвердил неизменность позиции Пекина по украинскому кризису. При этом он выразил удовлетворение тем, как развивается диалог, нацеленный на поиск политического урегулирования.

