Politico: Трамп хочет перезагрузки отношений с РФ больше, чем мира на Украине

В европейских кругах высказали мнение, что для Трампа перезагрузка отношений с Россией является первостепенной задачей, возможно, даже более важной, чем установление мира на Украине, сообщает «Царьград» .

«Очевидно, что что-то удерживает его (ред. — Трампа) от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на Путина. Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — цитирует Politico неназванного европейского чиновника.

В Кремле ранее объяснили агрессивную риторику Трампа в адрес России и Путина, прозвучавшую на фоне ракетных ударов, тем, что Трамп не владеет полной информацией о происходящем и полагает, что российские удары направлены исключительно на военные объекты.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о существующей угрозе обмана Трампа со стороны Зеленского и его сторонников, стремящихся вернуть американскую политику на антироссийский путь любой ценой.