В ЕС увидели готовность Китая принимать участие в миссии миротворцев на Украине

Китай готов поучаствовать в миротворческой миссии на Украине, хотя КНР официально не заявляла о своем желании быть гарантом безопасности, сообщает РБК .

Об этом написала немецкая газета Welt, которая ссылается на дипломатические источники из Евросоюза, поддерживающие контакты с правительственными кругами КНР.

Также 21 августа украинский лидер Владимир Зеленский отверг вариант включения Китая в число государств, которые могли бы предоставить гарантии безопасности стране. Он высказался, Пекин «не помог» остановить конфликт Украины и России в 2022 году и «не сделал ничего», когда полуостров Крым стал российским в 2014 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пекин может быть гарантом в урегулировании украинского кризиса. Без КНР будет сложно обеспечить соблюдение мирных соглашений.