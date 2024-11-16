В ЕС обсудят возможность ударов ВСУ по России
Министры обороны ЕС 19 ноября обсудят удары ВСУ вглубь России
Министры обороны стран Евросоюза 19 ноября удары ВСУ дальнобойным западным оружием вглубь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остаётся неизменной в поддержке снятия таких ограничений (на применение дальнобойного оружия — ред) в нынешних сложных условиях», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Источник добавил, что решение о предоставлении права ударов по России более мощными вооружениями примут правительства стран Евросоюза.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер планировали провести переговоры с президентом США Джо Байденом о направлении Киеву дальнобойных ракет.