В ЕС начали искать европейскую площадку для саммита США, РФ и Украины

Sky News: Европа ищет у себя площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Европейские политики активно рассматривают разные локации для возможной встречи между главами России, США и Украины — Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно. Союзники оценивают несколько вариантов мест для проведения этого потенциального трехстороннего саммита, который может состояться до конца текущего месяца, сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News.

Согласно данным осведомленного источника, существует консенсус относительно того, что такая встреча, если она состоится, должна пройти именно на европейской территории.

Трехсторонний саммит может состояться только после того, как пройдет встреча Путина и Трампа. Двусторонний саммит состоится 15 августа в Анкоридже в 22:30 по московскому времени.

Возможность проведения трехстороннего саммита будет определяться результатами предстоящих переговоров на Аляске. Если встреча пройдет продуктивно, представители ЕС и США планируют обсудить организацию трехсторонней встречи уже в субботу днем.