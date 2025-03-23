В Эр-Рияде завершилась встреча делегаций Украины и США
На Украине назвали продуктивной встречу делегаций Украины и США
Встреча делегаций Киева и Вашингтона стала продуктивной, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. его слова приводит RT.
Стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику», уточнил украинский чиновник.
Встреча проходила в Саудовской Аравии вечером в воскресенье. На ней обсуждали проблемы безопасности.
Российская делегация также находится в Эр-Рияде. Встреча с американской стороной запланирована на понедельник.