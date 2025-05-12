В Елисейском дворце объяснили, что за странный «белый сверток» заметили на видео с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Оказалось, что это не наркотики, а простой носовой платок, сообщает ТАСС .

«Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик», — утверждают в Елисейском дворце.

В Сети появилось видео встречи Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они встретились в поезде по дороге в Киев.

В какой-то момент Макрон спохватился и спешно убрал со стола некий сверток. После этого в соцсети Х разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи предположили, что глава государства спрятал наркотики.

После саммита «коалиции желающих» в Киеве главы тепло попрощались. На видео видно, как Макрон, уходя, обнял президента Украины Владимира Зеленского, похлопал его по спине и поцеловал в щеку перед тем, как сесть в автомобиль. Мерц, в свою очередь, заверил главу киевского режима в постоянной поддержке.