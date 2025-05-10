Макрон, Мерц и Зеленский обменялись нежностями в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц тепло попрощались с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита «коалиции желающих» в Киеве, пишет Lenta.ru .

Кадры их эмоционального прощания опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

На видео видно, как Макрон, уходя, обнял Зеленского, похлопал его по спине и поцеловал в щеку перед тем, как сесть в автомобиль. Мерц, в свою очередь, заверил украинского президента в постоянной поддержке.

«Берегите себя, и мы будем на связи. Всегда, если хотите. Можете позвонить», — сказал канцлер, пожимая Зеленскому руку.

Визит европейских лидеров, включая также премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу польского правительства Дональда Туска, завершился переговорами и совместным звонком с президентом США Дональдом Трампом. «Коалиция желающих» подтвердила свою готовность и дальше поддерживать Украину в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось об одобрении поставок американских ракет Украине. Макрон также заявил, что не исключает возможности размещения нескольких тысяч западных военных на Украине.