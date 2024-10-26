В Британии решили изменить «сломанное» министерство обороны
Британия реорганизует Минобороны королевства
Великобритания проведёт крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.
В военном ведомстве королевства создали новый военно-стратегический штаб, которому подчинили начальников штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС.
Также в структуре Минобороны ввели должность директора по национальным вооружениям.
Указанные изменения должны исправить «сломанную» систему по оборонным закупкам и укрепить военную мощь Великобритании, указано в публикации.
Ранее сообщалось, что Лондон и Берлин намерены заключить «историческую» военную сделку.