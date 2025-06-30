сегодня в 05:21

Крупный британский профсоюз RMT призвал прекратить поставки оружия Киеву и активизировать дипломатические усилия, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Telegraph.

Паддингтонское отделение профсоюза подготовило резолюцию «Лейбористское движение за мир». В ней содержится призыв к работе над долгосрочным мирным урегулированием.

«Поставки оружия одной из сторон конфликта создают препятствия для мирных переговоров», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны планируют скрыть прямые поставки вооружений Киеву, используя для этого планы по созданию военного производства на территории Украины. Запад заявляет, что хочет передать технологии Киеву якобы для того, чтобы он начал развивать собственный военно-промышленный комплекс.