В Британии и Ирландии из-за теракта в Австралии усилили охрану еврейской общины

После теракта в Австралии правоохранительные органы Великобритании и Ирландии предприняли шаги по усилению мер безопасности вокруг объектов, имеющих отношение к еврейской общине, сообщает ТАСС .

В заявлении Скотленд-Ярда подчеркивается, что, несмотря на отсутствие данных, указывающих на взаимосвязь между инцидентом в Сиднее и уровнем опасности в Лондоне, 14 декабря приняли решение увеличить полицейское присутствие, а также привлечь дополнительные патрули в районах проживания еврейской общины.

Также власти поддерживают связь с представителями еврейской общины, чтобы определить, какие еще меры могут быть приняты в ближайшее время.

По данным RTE, в Ирландии были назначены специальные сотрудники для взаимодействия с еврейскими общинами, а также увеличено количество патрулей вблизи связанных с ними учреждений и мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Сиднее минимум двое стрелков открыли огонь из винтовок на побережье, где проходил праздник. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 60 получили травмы. Позднее личность одного из стрелков была установлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.