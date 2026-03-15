05:18

В Белом доме заявили о потоплении США более 65 иранских кораблей

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о значительных успехах США в ходе операции против Ирана, сообщает РИА Новости .

Она рассказала, что американские силы потопили более 65 кораблей Ирана. Всего удары были нанесены по 6 тысячам целей на территории Ирана.

«Мы потопили более 65 кораблей их (Ирана — ред.) ВМС. Нанесли удары по 6 тысячам целей по всей стране», — отметила Левитт.

Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) Мохсен Резаи рассказал, что страна требует от США компенсаций за нанесенный ущерб, а также вывода войск из Персидского залива.

