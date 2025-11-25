В Белом доме заявили, что США остановили финансирование украинского конфликта
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование конфликта на Украине, сообщает RT.
«Вы знаете, президент Трамп прекратил финансирование этого конфликта», — отметила она.
Ранее обозреватель издания Telegraph заявил, что европейские государства вводят Киев в заблуждение относительно его шансов на победу в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал обозреватель газеты Оуэн Мэттьюс.
По мнению Мэттьюса, предоставляемое вооружение и финансовая помощь недостаточны даже для поддержания обороноспособности Украины. В статье говорится, что, декларируя поддержку Украины в конфликте с Россией, Европа не обеспечивает достаточного объема поставок и финансовых ресурсов, чем вводит Киев в заблуждение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.