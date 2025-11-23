Обозреватель издания Telegraph утверждает, что европейские государства вводят Киев в заблуждение относительно его шансов на победу в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал обозреватель газеты Оуэн Мэттьюс, пишет ТАСС .

По мнению Мэттьюса, предоставляемое вооружение и финансовая помощь недостаточны даже для поддержания обороноспособности Украины. В статье говорится, что, декларируя поддержку Украины в конфликте с Россией, Европа не обеспечивает достаточного объема поставок и финансовых ресурсов, чем вводит Киев в заблуждение.

«Европейские политики могут лгать Украине или самим себе о своей приверженности делу Киева, однако цифры рассказывают более правдивую историю», — отметил Мэттьюс.

Мэттьюс отмечает, что, хотя Европа обещала всестороннюю помощь Киеву, разрабатывала масштабные оборонные проекты и планировала внедрение европейских технологий на украинской территории, реальный объем помощи не покрывает предполагаемый дефицит украинского бюджета, оцениваемый в 60 миллиардов долларов.

Таким образом, европейские лидеры лишь создают видимость участия в политике мировых держав, в то время как Европа давно утратила эту роль. Мэттьюс также утверждает, что европейские страны не готовы претендовать на лидирующие позиции в международной дипломатии ни в военной, ни в финансовой сферах.

