В Белом доме заявили, что Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло намного больше ущерба экономике страны, чем ожидалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«… вред от шатдауна реален, и, вероятно, потребуется немного времени — возможно, до декабря, — чтобы мы увидели восстановление», — отметил он.

Шатдаун, означающий приостановку работы части правительственных органов из-за невозможности согласовать финансирование госучреждений — традиционная схема политической и экономической борьбы в США. По подсчетам Bloomberg, каждую неделю американская экономика теряет от 10 до 30 млрд долларов.

Последствия нынешнего рекордного шатдауна для экономики США могут быть разделены на несколько групп: уже наступившие, потенциальные и последствия, которых можно ожидать при выходе из шатдауна, сообщил аспирант кафедры теории и истории международных отношений РУДН Кирилл Казаков.

