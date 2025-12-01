В Белом доме заявили, что мирный план США серьезно доработали

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США серьезно доработали положения по разрешению конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Эти пункты были существенно доработаны», — заявила она.

Левитт добавила, что текущее состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта.

В США заявили о разработке плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пока американская сторона не планирует обсуждать его, потому что работа над документом все еще идет. В России заявили, что открыты к диалогу по мирному соглашению.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф организовал еще одну встречу с делегацией из Украины во Флориде в США. В ней со стороны киевского режима участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

