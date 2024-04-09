В Белом доме опровергли связь западных корпораций и теракта в «Крокусе»

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опроверг обвинение от России в адрес западных компаний в финансировании теракта в «Крокусе», пишет РИА Новости .

Ранее российский Следком возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, в частности, в отношении нефтегазовой компании «Бурисма холдингс».

«Это нонсенс», — сказал Салливан на традиционном брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский чиновник опять заявил, что в теракте в «Крокусе» виновны исламские радикалы и Россия была якобы предупреждена о подготовке нападения.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек.