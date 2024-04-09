СК РФ завел дело о финансировании терактов чиновниками из США и стран НАТО

СК возбудил дело о финансировании терроризма в РФ из США и НАТО

По итогам проверки, которую провели в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма по части 4 статьи 205.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее парламентарии и иные лица обратились с просьбой проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

Проверка показала, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, например, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» на Украине, в последние годы использовались для проведения террористических актов в РФ и за ее пределами для устранения политических и общественных деятелей и нанесения ущерба экономики.

Следствие вместе со спецслужбами и финразведкой проверяет источники поступления средств, а также их дальнейшее движение. Они наблюдают за несколькими миллионами долларов. Еще выясняются причастность сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных государств к преступлению.

Специалисты отрабатывают связи исполнителей терактов с зарубежными кураторами, организаторами и спонсорами.