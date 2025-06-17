В Белом доме объяснили, почему Трамп помешал убить верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы Израиль убивал верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Высокопоставленный чиновник Белого дома, объясняя решение американского лидера, заявил: «Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», сообщает Axios .

В выходные 14–15 июня израильская армия была готова совершить покушение на Хаменеи, однако Трамп «ясно дал понять, что он против такого шага». По словам беседовавшего с журналистами американского чиновника, у израильтян появилась возможность ликвидировать аятоллу еще «с начала операции» против Ирана.

«Мы сообщили израильтянам, что президент Трамп выступает против этого. Иранцы не убивали ни одного американца, и обсуждение убийства политических лидеров не должно быть на повестке дня», — говорил собеседник.

Однако призыв Трампа не убивать Хаменеи не значит, что хозяин Белого дома не мог решиться «вмешаться и предпринять какие-то гигантские действия», добавил источник Axios.